В Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Кривом Роге группа неизвестных подожгла двери храма Вознесения Господня, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и разрисовала его стены. Полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу церкви.
"В день праздника Сретения Господня группа неизвестных совершили акт вандализма над храмом Вознесения Господня г.Кривой Рог. Вандалами, с помощью зажигательной смеси, был совершен поджог храма, что и привело к возгоранию и серьезных повреждений центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на стенах храма сделаны надписи, что, по словам пресс-службы церкви, имеет отношение к радикальным нацистских движений.
"Также сделаны надписи на стенах "14/88", которые имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений", - отметили в сообщении.
Правоохранительные органы и следствие проводят следственные мероприятия для установления лиц, совершивших данное правонарушение и их мотивы.
Как сообщал УНН, неизвестные подожгли и нарисовали знак СС на фасаде храма Украинской православной церкви Московского патриархата по улице передаточных в Запорожье.