У Запоріжжі осквернили церкву УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого УНН. Невідомі підпалили і намалювали знак СС на фасаді храму Української православної церкви Московського патріархату, що по вулиці Передаточній у Запоріжжі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ГУ Нацполіції у Запоріжжі.
"6 лютого о 07:50 до Шевченківського відділення поліції надійшла інформація про те, що вночі невідомі пошкодили фасад храму по вулиці Передаточній в місті Запоріжжя ", - йдеться у повідомленні.
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Наразі на території храму працює поліція і слідчо-оперативна група, які опитують мешканців з розташованих поруч будинків.
За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство (ч.1 ст. 296 КК України).
Раніше УНН повідомляв, до ПЦУ перейшли 217 парафій.