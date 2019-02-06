У Запоріжжі осквернили церкву УПЦ МП

"6 лютого о 07:50 до Шевченківського відділення поліції надійшла інформація про те, що вночі невідомі пошкодили фасад храму по вулиці Передаточній в місті Запоріжжя ", - йдеться у повідомленні.

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Наразі на території храму працює поліція і слідчо-оперативна група, які опитують мешканців з розташованих поруч будинків.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство (ч.1 ст. 296 КК України).

Раніше УНН повідомляв, до ПЦУ перейшли 217 парафій.