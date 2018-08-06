Невідомі намагалися розмалювати тротуар перед церквою в Одесі

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Вчора біля одного із одеських храмів група невідомих осіб намагалася фарбою нанести якийсь напис на тротуар, у чому їм завадили прихожани. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в області.

"Вчора близько 21 години вечора до Приморського відділу поліції в місті Одеса звернувся священнослужитель одного із храмів, розташованого на вулиці Пантелеймонівська. Чоловік поскаржився на групу невідомих осіб, яка на тротуарі перед релігійною спорудою намагалася фарбою нанести якийсь напис. У цьому молодикам завадили прихожани", - повідомили правоохоронці.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, направлені на встановлення осіб, які вчинили вказане правопорушення.

Нагадаємо, вандали зупинили столичну електричку і розмалювали її.

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