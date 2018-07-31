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Вандали зупинили столичну електричку і розмалювали її

Київ • УНН

 • 16985 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Напередодні ввечері група молодих людей у Києві зупинила міську електричку і розмалювали її. Про це повідомила очевидець Даша Супрун-Булдиркаєва в Facebook, передає УНН.

Вандали зупинили столичну електричку і розмалювали її

З її слів, інцидент стався близько 21:00 між зупинками електрички "Сирець" і "Вишгородська".

"Банда ... зупинила поїзд, цілком ймовірно перегородивши шлях. Ці виродки почали розмальовувати поїзд і забризкувати балоном "Терен" у вагони. Почалася паніка, люди почали задихатися, бігати по вагонах... Це все тривало хвилин 5-10, мені здалося ціла вічність", - повідомила вона.

Нагадаємо, у квітні група молодих людей, одягнених в балаклави, зупинила приміський електропоїзд сполученням Дніпро - Балівка та розмалювала всі шість його вагонів.

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