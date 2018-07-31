Вандалы остановили столичную электричку и разрисовали ее
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Накануне вечером группа молодых людей в Киеве остановила городскую электричку и разрисовали ее. Об этом сообщила очевидец Даша Супрун-Булдиркаева в Facebook, передает УНН.
С ее слов, инцидент случился около 21:00 между остановками электрички "Сирец" и "Вышгородская".
"Банда... остановила поезд, по всей вероятности перегородив путь. Эти уроды принялись разрисовывать поезд и забрызгивать балоном "Терен" в вагоны. Началась паника, люди начали задыхаться, бегать по вагонам... Это всё длилось минут 5-10, мне показалась целая вечность", - сообщила она.
Напомним, в апреле группа молодых людей, одетых в балаклавы, остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр - Баловка и разрисовала все шесть его вагонов.