Неизвестные пытались разрисовать тротуар перед церковью в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Вчера возле одного из одесских храмов группа неизвестных лиц пыталась краской нанести какую-то надпись на тротуар, в чем им помешали прихожане. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.
"Вчера около 21 часов вечера в Приморский отдел полиции в городе Одесса обратился священнослужитель одного из храмов, расположенного на улице Пантелеймоновская. Мужчина пожаловался на группу неизвестных, которая на тротуаре перед религиозным сооружением пыталась краской нанести какую-то надпись. В этом молодым людям помешали прихожане", - сообщили правоохранители.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших указанное правонарушение.
Напомним, вандалы остановили столичную электричку и разрисовали ее.