Неизвестные пытались разрисовать тротуар перед церковью в Одессе

"Вчера около 21 часов вечера в Приморский отдел полиции в городе Одесса обратился священнослужитель одного из храмов, расположенного на улице Пантелеймоновская. Мужчина пожаловался на группу неизвестных, которая на тротуаре перед религиозным сооружением пыталась краской нанести какую-то надпись. В этом молодым людям помешали прихожане", - сообщили правоохранители.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших указанное правонарушение.

Напомним, вандалы остановили столичную электричку и разрисовали ее.