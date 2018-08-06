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Неизвестные пытались разрисовать тротуар перед церковью в Одессе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Вчера возле одного из одесских храмов группа неизвестных лиц пыталась краской нанести какую-то надпись на тротуар, в чем им помешали прихожане. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

"Вчера около 21 часов вечера в Приморский отдел полиции в городе Одесса обратился священнослужитель одного из храмов, расположенного на улице Пантелеймоновская. Мужчина пожаловался на группу неизвестных, которая на тротуаре перед религиозным сооружением пыталась краской нанести какую-то надпись. В этом молодым людям помешали прихожане", - сообщили правоохранители.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших указанное правонарушение.

Напомним, вандалы остановили столичную электричку и разрисовали ее.

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