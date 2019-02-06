До ПЦУ перейшли 217 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 6 лютого до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН з посиланням на дані Релігійної інформаційної служби України.
За даними карти, за 4 лютого до ПЦУ перейшли 6 парафій: Свято-Дмитрівська церква с. Тисовець, Свято-Успенська церква с. Товтри та Церква Святого Євангеліста Іоанна с. П'ядиківці у Чернівецькій області; Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Матвіївці у Тернопільській області; Церква Вознесіння Господнього с. Рівне у Рівненській області та церква с. Високе у Вінницькій області.
Крім того, за минулу добу, 5 лютого, до ПЦУ перейшли – Церква Святого Архістратига Михаїла с. Мирове у Тернопільській області; Свято-Покровська Церква с. Малі Дорогостаї у Рівненській області; Церква Преображення Господнього с. Квасів у Волинській області та Церква святого Димитрія Солунського с. Кузьминці у Вінницькій області.
Нагадаємо, синод ПЦУ призначив головного секретаря та ухвалив типовий статут.
Як повідомляв УНН, у ПЦУ призначили Голову управління військового духовенства.