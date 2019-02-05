У ПЦУ призначили Голову управління військового духовенства

“З метою координації зусиль Церкви з допомоги жертвам порушення прав людини та особам, незаконно позбавленим волі, які знаходяться на окупованих територіях України та в Російській Федерації, було утворено „Православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі“. Головою Місії призначено архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході засідання Синода Головою Синодального управління військового духовенства був затверджений митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, а головою Управління соціального служіння і благодійності — архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.

Враховуючи особливу важливість напрямку розвитку зовнішніх церковних зв’язків — керівництво Управлінням зовнішніх церковних зв’язків залишене за Предстоятелем.

Всі рішення були прийняті при повній згоді усіх членів Синоду, підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНН, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду та скликав його перше засідання у вівторок, 5 лютого.

Під час засідання було затверджено титули архієреїв Помісної Церкви, встановлено порядок найменування єпархій у разі, якщо ці найменування дублюються.