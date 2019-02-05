У ПЦУ призначили Голову управління військового духовенства
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Під час першого засідання Священного Синоду Помісної Української Православної Церкви під керівництвом Предстоятеля, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія було прийняте рішення щодо створення “Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі”. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ПЦУ, передає УНН.
“З метою координації зусиль Церкви з допомоги жертвам порушення прав людини та особам, незаконно позбавленим волі, які знаходяться на окупованих територіях України та в Російській Федерації, було утворено „Православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі“. Головою Місії призначено архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, в ході засідання Синода Головою Синодального управління військового духовенства був затверджений митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, а головою Управління соціального служіння і благодійності — архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.
Враховуючи особливу важливість напрямку розвитку зовнішніх церковних зв’язків — керівництво Управлінням зовнішніх церковних зв’язків залишене за Предстоятелем.
Всі рішення були прийняті при повній згоді усіх членів Синоду, підкреслили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду та скликав його перше засідання у вівторок, 5 лютого.
Під час засідання було затверджено титули архієреїв Помісної Церкви, встановлено порядок найменування єпархій у разі, якщо ці найменування дублюються.