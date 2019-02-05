В ПЦУ назначили Председателя управления военного духовенства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Во время первого заседания Священного Синода Поместной Украинской Православной Церкви под руководством Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания было принято решение о создании "Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ, передает УНН.
"С целью координации усилий Церкви по помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, была создана "Православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы". Главой Миссии назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Климент", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе заседания Синода Председателем Синодального управления военного духовенства был утвержден митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, а председателем Управления социального служения и благотворительности - архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.
Учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей - руководство Управлением внешних церковных связей оставлено за Предстоятелем.
Все решения были приняты при полном согласии всех членов Синода, подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний определил состав Священного Синода и созвал его первое заседание во вторник, 5 февраля.
Во время заседания были утверждены титулы архиереев Поместной Церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются.