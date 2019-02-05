Перше засідання Священного Синоду ПЦУ: ухвалено низку важливих рішень

Як повідомили у прес-службі, під час засідання було затверджено титули архієреїв Помісної Церкви, встановлено порядок найменування єпархій у разі, якщо ці найменування дублюються – у такому випадку єпархія іменується відповідно до подвійного титулу архієрея.

"Релігійні організації, які входили до складу кожної єпархії станом на 15 грудня 2018 р., залишаються у складі відповідної єпархії. Перехід духовенства і парафій між єпархіями Помісної Церкви можливий лише на основі канонічних правил, тобто за згодою архієреїв обох єпархій, посвідченою відповідними документами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, вирішено, що Святіший Патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів м. Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 р. перебували у його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України.

Враховуючи особливе значення Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва його намісник архієпископ Вишгородський Агапіт прирівняний у правах до єпархіального архієрея, йдеться у повідомленні.

Крім того, Синод розглянув і ухвалив типовий статут Управління єпархії для єпархій Помісної Церкви. Також було розглянуте організаційне питання Вінницької єпархії.

Також було ухвалено низку "кадрових" рішень.

"На пропозицію Предстоятеля митрополит Вінницький і Барський Симеон був затверджений Головним секретарем Священного Синоду.

У зв’язку з обранням ректора Київської православної богословської академії Митрополита Епіфанія Предстоятелем, на вакантну посаду було призначено дотеперішнього першого проректора протоієрея Олександра Трофимлюка. Також професор протоієрей О. Трофимлюк призначений головою Управління духовної освіти і богословської науки.

Головою Синодального управління військового духовенства затверджений митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, а головою Управління соціального служіння і благодійності – архієпископ Донецький і Маріупольський Сергій.

Враховуючи особливу важливість напрямку розвитку зовнішніх церковних зв’язків – керівництво Управлінням зовнішніх церковних зв’язків залишене за Предстоятелем", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з метою координації зусиль Церкви з допомоги жертвам порушення прав людини та особам, незаконно позбавленим волі, які знаходяться на окупованих територіях України та в Російській Федерації, було утворено «Православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі». Головою Місії призначено архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента.

Всі рішення були прийняті при повній згоді усіх членів Синоду, повідомили у ПЦУ.

Як повідомляв УНН, станом на 4 лютого, до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 198 парафіяльних храми УПЦ МП.