До ПЦУ перейшло близько 200 парафій

ukru
22 березня, 17:51 • 104837 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 155597 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 130012 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 129315 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 119555 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 112987 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 159825 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 170421 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 156627 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 267148 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5.5 м/с
39 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

Зарплата очільника МВС України за 2024 рік склала понад 1,5 млн грн: що ще задекларував міністр

23 березня, 04:17 • 92333 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 101297 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 103347 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 97209 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 100685 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 184386 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 267163 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 227606 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 210612 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 175864 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 80662 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 76371 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 90412 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 72094 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 100221 перегляди
Актуальне
До ПЦУ перейшло близько 200 парафій

До ПЦУ перейшло близько 200 парафій

Київ • УНН

 • 13554 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на 4 лютого до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 198 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН з посиланням на дані Релігійної інформаційної служби України.

За даними карти, за вихідні до ПЦУ перейшли 29 парафій.

Зокрема, 2 лютого до ПЦУ перейшли 11 парафій: у Рівненській області – Церква Святої Покрови Пресвятої Богородиці с. Макотерти та Церква Святого Миколая с. Півче; у Харківській області – Каплиця Святого мученика Іоанна Воїна м. Харків і Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Воскресенівка; у Вінницькій області – Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Вербовець та Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Хижинці.

Крім того, 2 лютого до ПЦУ перейшли – Церква Успіння Богородиці с. Погреби Київської області, Свято-Хрестовоздвиженська церква с. Сінгури Житомирської області; Церква святого Димитрія Солунського с. Ставниця Хмельницької області, Церква Різдва Богородиці с. Людвище Тернопільської області та Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Берестяне Волинської області.

3 лютого до ПЦУ перейшли 18 парафій. Так, найбільша кількість парафій перейшла у Волинській області – Церква Святого Симеона Стовпника с. Сільце, Церква Святих Петра і Павла с. Галичани, Церква Святої Покрови с. Брани, Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Городок, Церква Святого Введення с. Литовеж, Церква Пресвятої Богородиці с. Зелене та церква с. Вощатин.

Крім того, за 3 лютого до ПЦУ перейшли парафії у Хмельницькій області – Церква Казанської ікони Божої Матері с. Хоминці та Церква святого Димитрія Солунського с. Немичинці; у Рівненській області – Церква Святого Михайла с. Буща та Церква Різдва Богородиці с. Нова Мощаниця; у Вінницькій області – Церква святого Димитрія Солунського с. Морозівка та Церква святого Миколая смт Крижопіль.

Також за минулу добу до ПЦУ перейшли: Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Михайлівка у Чернівецькій області, Церква Богоявлення Господнього с. Грозьово у Львівській області, Церква Петра і Павла смт. Богородчани в Івано-Франківській області, Храм св. Георгія Побідоносця с. Ясіня у Закарпатській області та Церква Різдва Богородиці с. Привітів у Житомирській області.

Нагадаємо, 3 лютого Епіфаній офіційно отримав жезл предстоятеля ПЦУ

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40