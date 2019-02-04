До ПЦУ перейшло близько 200 парафій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на 4 лютого до Православної церкви України (ПЦУ) перейшло 198 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до ПЦУ з УПЦ МП, передає УНН з посиланням на дані Релігійної інформаційної служби України.
За даними карти, за вихідні до ПЦУ перейшли 29 парафій.
Зокрема, 2 лютого до ПЦУ перейшли 11 парафій: у Рівненській області – Церква Святої Покрови Пресвятої Богородиці с. Макотерти та Церква Святого Миколая с. Півче; у Харківській області – Каплиця Святого мученика Іоанна Воїна м. Харків і Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Воскресенівка; у Вінницькій області – Церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Вербовець та Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Хижинці.
Крім того, 2 лютого до ПЦУ перейшли – Церква Успіння Богородиці с. Погреби Київської області, Свято-Хрестовоздвиженська церква с. Сінгури Житомирської області; Церква святого Димитрія Солунського с. Ставниця Хмельницької області, Церква Різдва Богородиці с. Людвище Тернопільської області та Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Берестяне Волинської області.
3 лютого до ПЦУ перейшли 18 парафій. Так, найбільша кількість парафій перейшла у Волинській області – Церква Святого Симеона Стовпника с. Сільце, Церква Святих Петра і Павла с. Галичани, Церква Святої Покрови с. Брани, Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Городок, Церква Святого Введення с. Литовеж, Церква Пресвятої Богородиці с. Зелене та церква с. Вощатин.
Крім того, за 3 лютого до ПЦУ перейшли парафії у Хмельницькій області – Церква Казанської ікони Божої Матері с. Хоминці та Церква святого Димитрія Солунського с. Немичинці; у Рівненській області – Церква Святого Михайла с. Буща та Церква Різдва Богородиці с. Нова Мощаниця; у Вінницькій області – Церква святого Димитрія Солунського с. Морозівка та Церква святого Миколая смт Крижопіль.
Також за минулу добу до ПЦУ перейшли: Церква Різдва Пресвятої Богородиці с. Михайлівка у Чернівецькій області, Церква Богоявлення Господнього с. Грозьово у Львівській області, Церква Петра і Павла смт. Богородчани в Івано-Франківській області, Храм св. Георгія Побідоносця с. Ясіня у Закарпатській області та Церква Різдва Богородиці с. Привітів у Житомирській області.
Нагадаємо, 3 лютого Епіфаній офіційно отримав жезл предстоятеля ПЦУ.