Епіфаній отримав жезл предстоятеля ПЦУ

"Сьогодні, у цю урочисту мить, нам належить вручити жезл вашого митрополичого служіння. Жезл, який вам ми вручаємо, є для нас святинею, нашою церковною реліквією, бо саме цей жезл розквітнув в руках Вселенського патріарха Варфоломія, коли він вручав вам його у Константинополі 6 січня цього року… Тримайте його міцно і пасіть наше стадо", - наголосив митрополит Димитрій під час процедури, пов’язаної із інтронізацією митрополита.

Слід зазначити, що вручення жезла офіційно завершає процедуру інтронізації, оскільки він є останнім символом процедури.

Нагадаємо, сьогодні у столичному соборі Святої Софії пройшла церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

Під час традиційного поминання на церемонії інтронізації митрополит Епіфаній згадав предстоятеля Російської православної церкви Кирила серед глав інших церков.

Президент Петро Порошенко побажав митрополиту Епіфанію, інтронізація якого триває в Софії Київській, достойно пройти шлях об'єднання та служіння Церкві.