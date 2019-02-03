Розпочалась церемонія інтронізації митрополита Епіфанія
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні у столичному соборі Святої Софії розпочалась церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ), повідомляє УНН.
Сама інтронізація — публічне богослужіння, під час якого відбувається зведення предстоятеля церкви на його кафедру. Згідно з процедурою, зведення на престол відбувається під час літургії з одяганням новообраного ієрарха в богослужбовий одяг, який відповідає сану.
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Як повідомляв Епіфаній, очікується, що на інтронізації буде присутній почесний партіарх Філарет, делегація Вселенського патріархату, а також делегації з УПЦ Канади, УПЦ в Америці, представники зі святої гори Афон.
Нагадуємо, Патріарх константинопольський Варфоломій не поїде до Києва для участі в інтронізації предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанія. В Україну відправиться делегація Вселенського патріархату.