Розпочалась церемонія інтронізації митрополита Епіфанія

Сама інтронізація — публічне богослужіння, під час якого відбувається зведення предстоятеля церкви на його кафедру. Згідно з процедурою, зведення на престол відбувається під час літургії з одяганням новообраного ієрарха в богослужбовий одяг, який відповідає сану.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Декілька церков уже розглядають питання визнання автокефалії ПЦУ

Як повідомляв Епіфаній, очікується, що на інтронізації буде присутній почесний партіарх Філарет, делегація Вселенського патріархату, а також делегації з УПЦ Канади, УПЦ в Америці, представники зі святої гори Афон.

Нагадуємо, Патріарх константинопольський Варфоломій не поїде до Києва для участі в інтронізації предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанія. В Україну відправиться делегація Вселенського патріархату.