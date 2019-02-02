Декілька церков уже розглядають питання визнання автокефалії ПЦУ — Епіфаній

"Ми зараз очікуємо, що впродовж декількох місяців (будуть ухвалені колегіальні рішення церков - ред). Бо, наприклад, і Елладська церква, і Кіпрська мають на лютий заплановані засідання Архієрейських соборів. І ми маємо надію на те, що будуть ухвалені позитивні рішення. Можливо, в інших церквах це буде більш тривало, вивчення питання різними богословськими і канонічними комісіями і так далі. Тут важко передбачити", - розповів він.



Як повідомляв УНН, На Житомирщині громада перейшла до ПЦУ.