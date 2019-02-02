Несколько церквей уже рассматривают вопрос признания автокефалии ПЦУ - Епифаний
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Несколько церквей рассматривают вопрос признания автокефалии Украинской православной церкви. Об этом Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил в интервью "Радио Свобода", передает УНН.
"Мы сейчас ожидаем, что в течение нескольких месяцев (будут приняты коллегиальные решения церквей - ред). Так, например, и Элладская церковь, и Кипрская имеют на февраль запланированные заседания Архиерейского Собора. И мы надеемся на то, что будут приняты положительные решения. возможно, в других церквях это будет более длительно, изучение вопроса различными богословскими и каноническими комиссиями и так далее. Здесь трудно предсказать", - рассказал он.
Как сообщал УНН, на Житомирщине община перешла к ПЦУ.