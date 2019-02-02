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На Житомирщині громада перейшла до ПЦУ

На Житомирщині громада перейшла до ПЦУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Релігійна громада с. Сінгурі Житомирського району за результатом проведеного сьогодні зібрання ухвалила рішення про перехід до Православної церкви України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив секретар управління Житомирської єпархії Православної Церкви України Павло Ядчишин, передає УНН.

"Як стало сьогодні відомо від парафіян регійної громади с. Сінгурі, Житомирського району, Житомирської області, у суботу, 2 лютого 2019 р. о 14.00 годині у їхній громаді були заплановані збори і про це був повідомлений настоятель храму, який дав згоду на зібрання. Але 1 лютого пізно у вечері на сайті Житомирської єпархії Московського Патріархату появилося повідомлення про те, що 31 січня у даній громаді провели збори і громада парафії вирішила висловити свою вірність УПЦ Московського Патріархату та предстоятелю митрополиту Онуфрію. Жителі села обурені діями священнослужителів Московського Патріархату та їхнього керівника митрополита Никодима оскільки, як стверджують парафіяни про збори 31 січня ніхто із вірних не був повідомлений, а побачивши фото на офіційному сайті Житомирської єпархії МП побачили, що серед малої кількості присутніх на зборах, значна частина людей була не з їхнього села. Тому парафіяни просять розголосу неправомірних дій Московського Патріархату і повідомляють про те, що збори всеодно відбудуться сьогодні у назначений час. Також закликають священиків Московського Патріархату та тітушок не планувати приїзду на збори регійної громади с. Сінгурі. На збори запрошений настоятель храму і цього є достатньо", - повідомив він. 

Пізніше він додав, що релігійна громада с. Сінгурі Житомирського району за результатом проведеного сьогодні зібрання ухвалила рішення про перехід до Православної церкви України.

Як повідомляв УНН, Порошенко візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля ПЦУ

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