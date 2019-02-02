Порошенко візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у неділю візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України, яка пройде у Софії Київській. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП.
"У неділю, 3 лютого, Президент України Петро Порошенко візьме участь у літургії та чині інтронізації Предстоятеля Православної церкви України", - повідомили у прес-службі.
В АП додали, що літургія почнеться о 9 ранку.
Як повідомляв УНН, інтронізація Епіфанія відбудеться у Софії Київській.
Як повідомляв УНН, інтронізація предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого.
Нагадаємо, раніше Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що його інтронізація може відбутися на початку лютого.
Додамо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.