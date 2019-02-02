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Порошенко візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля ПЦУ

Порошенко візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля ПЦУ

Київ • УНН

 • 8368 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко у неділю візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України, яка пройде у Софії Київській. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АП. 

"У неділю, 3 лютого, Президент України Петро Порошенко візьме участь у літургії та чині інтронізації Предстоятеля Православної церкви України", - повідомили у прес-службі. 

В АП додали, що літургія почнеться о 9 ранку. 

Як повідомляв УНН, інтронізація Епіфанія відбудеться  у Софії Київській.

Як повідомляв УНН, інтронізація предстоятеля Православної церкви України митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого. 

Нагадаємо, раніше Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомив, що його інтронізація може відбутися на початку лютого.

Додамо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений статут нової церкви. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

5 січня відбулася процедура підписання Томосу про автокефалію ПЦУ Вселенським патріархом Варфоломієм. А вже на наступний день, 6 січня, після вручення у Стамбулі Томос доставили в Україну, згодом його повернули до Стамбула для підпису членами Синоду на Фанарі і знову повернули до України.

Українські Національні Новини

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