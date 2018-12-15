Створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав українців зі створенням Автокефальної Помісної Православної Церкви України, передає кореспондент УНН.
"Слава Богу і Слава Україні. Вітаю всіх зі створенням української помісної автокефальної православної церкви, яка щойно відбулася у Святій Софії", - сказав Президент.
Він заявив, що 15 грудня 2018 року увійде в історію України як священний день остаточного здобуття української незалежності від Росії.
"І Україна тепер вже не пити, кажучи словами Тараса Шевченка, з московської чаші московську отруту", - додав Президент.
Як повідомляв УНН, Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.
Томос про автокефалію голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.