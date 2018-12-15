Создано Автокефальную Поместную Православную Церковь Украины

"Слава Богу и Слава Украине. Поздравляю всех с созданием украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только-что состоялась в Святой Софии", - сказал Президент.



Он заявил, что 15 декабря 2018 года войдет в историю Украины как священный день окончательного получения Украиной независимости от России.



"И Украина теперь уже не пить, говоря словами Тараса Шевченко, с московской чаши московский яд", - добавил Президент.



Как сообщал УНН, Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.



Томос об автокефалии главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019.

