Порошенко примет участие в литургии и чине интронизации Предстоятеля ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье примет участие в литургии и чине интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины, которая пройдет в Софии Киевской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"В воскресенье, 3 февраля, Президент Украины Петр Порошенко примет участие в литургии и чине интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины", - сообщили в пресс-службе.
В АП добавили, что литургия начнется в 9 утра.
Как сообщал УНН, интронизация Епифания состоится в Софии Киевской.
Как сообщал УНН, интронизация Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится 3 февраля.
Напомним, ранее Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил, что его интронизация может состояться в начале февраля.
Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.
5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину .