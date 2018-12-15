Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Об'єднавчий собор українських православних церков у суботу, 15 грудня, обрав предстоятелем єдиної помісної Української православної церкви митрополита Переяславського і Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Епіфанія, передає УНН.
"Вітаю усіх зі створенням української помісної Православної автокефальної церкви, яка щойно відбулась у Святій Софії", - зазначив за результатами Собору Президент Петро Порошенко.
У соборі Святої Софії у столиці Об'єднавчий собор українських православних церков тривав понад п'ять годин.
Люди на Софійській площі перед Софією Київською очікували весь цей час фіналу Собору.
На Соборі планувалося створення єдиної помісної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
Участь у ньому взяли церковні ієрархи, священики та миряни - від УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ.