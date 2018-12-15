Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Объединительный собор украинских православных церквей в субботу, 15 декабря, избрал предстоятелем единой поместной Украинской православной церкви митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания, передает УНН.
"Поздравляю всех с созданием украинской поместной Православной автокефальной церкви, что только состоялась в Святой Софии", - отметил по результатам Собора Президент Петр Порошенко.
В соборе Святой Софии в столице Объединительный собор Украинской православных церквей длился более 5 часов.
Люди на Софийской площади перед Софией Киевской ожидали все это время финала Собора.
На Соборе планировалось создание единой поместной Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.
Участие в нем приняли церковные иерархи, священники и миряне - от УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ.