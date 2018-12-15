П'ять годин Об'єднавчого собору у Києві: оприлюднено фото
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У соборі Святої Софії у столиці уже понад п'ять годин продовжується Об'єднавчий собор українських православних церков. Фотографії із заходу оприлюднила прес-служба АП, передає УНН.
Люди на Софійській площі перед Софією Київською очікують фіналу Собору.
Президент Петро Порошенко уже виступив на Соборі, закликавши ієрархів домовитися.
На Соборі планується створення єдиної помісної Української православної церкви. Участь у ньому беруть церковні ієрархи, священики та миряни - від УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ.
На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.