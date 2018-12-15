Пять часов Объединительного собора в Киеве: обнародованы фото
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В соборе Святой Софии в столице уже более 5 часов продолжается Объединительный собор украинских православных церквей. Фотографии с мероприятия обнародовала пресс-служба АП, передает УНН.
Люди на Софийской площади перед Софией Киевской ожидают финала Собора.
Президент Петр Порошенко уже выступил на Соборе, призвав иерархов договориться.
На Соборе планируется создание единой поместной Украинской православной церкви. Участие в Соборе принимают церковные иерархи, священники и миряне - от УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ.
На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.