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Сьогодні у Києві Об'єднавчий собор: що ухвалюватимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні у Києві має відбутися Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви, передає УНН.

Сьогодні у Києві Об'єднавчий собор: що ухвалюватимуть

"Архієреї мають прибути на цей собор разом зі священнослужителем, разом з представником або мирян, або монашества для участі в соборі. В порядку денному є створення церкви, ухвалення статуту і голосування за предстоятеля, який, як чітко сказано в запрошені від Вселенського патріарха, отримає з його рук Томос про автокефалію", - розповів раніше радник Президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

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При цьому він наголосив, що йдеться про незалежну автокефальну православну церкву "без будь-яких обмежень, компромісів, без будь-яких залишених залежностей від будь-якої церкви, включно з Вселенським патріархатом".

"Екзархи Вселенського патріарха представлять до обговорення українським архієреям текст пропозицій до статуту. Синодом Вселенського патріархату такі пропозиції сформульовані. Вони базуються на позиціях Томоса про автокефалію і спрямовані на те, щоби цей Томос імплементувати в тіло статуту незалежної церкви", - зазначив позаштатний радник Президента.

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Водночас Павленко уточнив, що статут єдиної УПЦ буде ухвалюватися архієреями українських церков, і перед Собором мала бути "випрацювана та версія статуту, яка буде проголосована на Соборі". "І очевидно, будуть вирішені питання щодо того, хто буде предстоятелем і як ця церква керуватиметься далі", - розповів він.

Об'єднавчий собор має розпочатись о 10:00. Головувати на Соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл.

Президент України Петро Порошенко також очікується під час Собору.

Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

УПЦ МП раніше заявляла, що не братиме участі в Об'єднавчому соборі.

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