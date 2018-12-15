Сьогодні у Києві Об'єднавчий собор: що ухвалюватимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні у Києві має відбутися Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви, передає УНН.
"Архієреї мають прибути на цей собор разом зі священнослужителем, разом з представником або мирян, або монашества для участі в соборі. В порядку денному є створення церкви, ухвалення статуту і голосування за предстоятеля, який, як чітко сказано в запрошені від Вселенського патріарха, отримає з його рук Томос про автокефалію", - розповів раніше радник Президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.
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При цьому він наголосив, що йдеться про незалежну автокефальну православну церкву "без будь-яких обмежень, компромісів, без будь-яких залишених залежностей від будь-якої церкви, включно з Вселенським патріархатом".
"Екзархи Вселенського патріарха представлять до обговорення українським архієреям текст пропозицій до статуту. Синодом Вселенського патріархату такі пропозиції сформульовані. Вони базуються на позиціях Томоса про автокефалію і спрямовані на те, щоби цей Томос імплементувати в тіло статуту незалежної церкви", - зазначив позаштатний радник Президента.
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Водночас Павленко уточнив, що статут єдиної УПЦ буде ухвалюватися архієреями українських церков, і перед Собором мала бути "випрацювана та версія статуту, яка буде проголосована на Соборі". "І очевидно, будуть вирішені питання щодо того, хто буде предстоятелем і як ця церква керуватиметься далі", - розповів він.
Об'єднавчий собор має розпочатись о 10:00. Головувати на Соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл.
Президент України Петро Порошенко також очікується під час Собору.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
УПЦ МП раніше заявляла, що не братиме участі в Об'єднавчому соборі.