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МВС: поліція посиленно охоронятиме центр української столиці на час проведення Собору

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Правоохоронці 15 грудня посилять охорону центру Києва під час проведення Об’єднавчого собору, на якому оберуть предстоятеля єдиної Української помісної православної церкви, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

МВС: поліція посиленно охоронятиме центр української столиці на час проведення Собору

“Ми всі розуміємо важливість питання безпеки під час проведення Об’єднавчого собору. Нацполіція, Нацгвардія у максимальній координації зі всіма службами готова до забезпечення правопорядку. Під час заходів буде задіяна достатня кількість правоохоронців та відповідних служб для організації публічної безпеки. Також посилене патрулювання буде здійснюватися по всій центральній частині міста та в інших районах Києва”, — повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він також додав, що головним завданням поліції стане — забезпечення публічної безпеки та не допущення провокацій.

У відомстві також додали, що до забезпечення правопорядку залучать особовий склад поліції Києва, патрульної поліції, військовослужбовців Нацгвардії, поліції полку особливого призначення, поліції охорони та придані сили, правоохоронці також посилять заходи безпеки поряд з іншими релігійними спорудами Києва.

Як повідомляв УНН, у Києві заборонять польоти дронів у районі проведення Собору.

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