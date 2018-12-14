МВД: полиция будет усиленно охранять центр украинской столицы на время проведения Собора
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Правоохранители 15 декабря усилят охрану центра Киева во время проведения Объединительного собора, на котором изберут предстоятеля единой Украинской поместной православной церкви, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
“Мы все понимаем важность вопроса безопасности во время проведения Объединительного собора. Нацполиция, Нацгвардия в максимальной координации со всеми службами готова к обеспечению правопорядка. Во время мероприятий будет задействовано достаточное количество правоохранителей и соответствующих служб организации публичной безопасности. Также усиленное патрулирование будет осуществляться по всей центральной части города и в других районах Киева”, — сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
Он также добавил, что главной задачей полиции станет — обеспечение общественной безопасности и недопущения провокаций.
В ведомстве также добавили, что к обеспечению правопорядка привлекут личный состав полиции Киева, патрульной полиции, военнослужащих Нацгвардии, полиции полка особого назначения, полиции охраны и приданные силы, правоохранители также усилят меры безопасности наряду с другими религиозными сооружениями Киева.
Как сообщал УНН, в Киеве запретят полеты беспилотников в районе проведения Собора.