МВД: полиция будет усиленно охранять центр украинской столицы на время проведения Собора

“Мы все понимаем важность вопроса безопасности во время проведения Объединительного собора. Нацполиция, Нацгвардия в максимальной координации со всеми службами готова к обеспечению правопорядка. Во время мероприятий будет задействовано достаточное количество правоохранителей и соответствующих служб организации публичной безопасности. Также усиленное патрулирование будет осуществляться по всей центральной части города и в других районах Киева”, — сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он также добавил, что главной задачей полиции станет — обеспечение общественной безопасности и недопущения провокаций.

В ведомстве также добавили, что к обеспечению правопорядка привлекут личный состав полиции Киева, патрульной полиции, военнослужащих Нацгвардии, полиции полка особого назначения, полиции охраны и приданные силы, правоохранители также усилят меры безопасности наряду с другими религиозными сооружениями Киева.

Как сообщал УНН, в Киеве запретят полеты беспилотников в районе проведения Собора.