У Києві заборонять польоти дронів у районі проведення Собору

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Журналістів не пускатимуть на територію заповідника Софія Київська та Софіївського Собору, а також не дозволятимуть здійснювати відеозйомку дронами під час проведення Об'єднавчого собору, що відбудеться завтра, 15 грудня, у Києві. Про це повідомляє громадська організація "Томос 2018" у своєму Facebook, передає УНН.