У Києві заборонять польоти дронів у районі проведення Собору
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Журналістів не пускатимуть на територію заповідника Софія Київська та Софіївського Собору, а також не дозволятимуть здійснювати відеозйомку дронами під час проведення Об'єднавчого собору, що відбудеться завтра, 15 грудня, у Києві. Про це повідомляє громадська організація "Томос 2018" у своєму Facebook, передає УНН.
"За підсумками роботи підготовчого оргкомітету було визначено формат проведення Собору, як закритий. Тому представники ЗМІ не допускатимуться на територію заповідника Софія Київська та Софіїівського Собору", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для представників медіа буде облаштована спеціальна локація - подіум для висвітлення подій навколо Об'єднавчого Собору, а робота дронів в районі проведення Собору через заходи безпеки буде неможливою.
"Жодних обмежень для роботи журналістів на суспільному заході немає. Для виконання своїх обовязків представники ЗМІ потребують мати при собі посвідчення та пройти рамки безпеки. Робота дронів в районі проведення Собору через заходи безпеки буде неможливою", - вказано в повідомлені.
Трансляцію спільної молитви Ієрархів можна буде дивитись з екранів на Софійській площі, а сигнал для телевізійної трансляції обіцяють надати всім телеканалам.
Як повідомляв УНН, "Софію Київську" закриють для відвідувачів на час проведення Собору.
Також на кордоні будуть проводитись додаткові перевірки осіб, які можуть зашкодити проведенню Об'єднавчого собору.