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В Киеве запретят полеты беспилотников в районе проведения Собора

Киев • УНН

 • 6673 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Журналистов не пустят на территорию заповедника София Киевская и Софиевского Собора, а также не будут разрешать осуществлять видеосъемку дронами во время проведения Объединительного собора, который состоится завтра, 15 декабря, в Киеве. Об этом сообщает общественная организация "Томос 2018" в своем Facebook, передает УНН.

В Киеве запретят полеты беспилотников в районе проведения Собора

"По итогам работы подготовительного оргкомитета были определены формат проведения Собора, как закрытый. Поэтому представители СМИ не будут допускаться на территорию заповедника София Киевская и Софииивського Собора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для представителей медиа будет обустроена специальная локация - подиум для освещения событий вокруг объединительного Собора, а работа дронов в районе проведения Собора из-за мер безопасности будет невозможной.

"Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представители СМИ требуют иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности. Работа дронов в районе проведения Собора из-за мер безопасности будет невозможной", - указано в сообщении.

Трансляцию совместной молитвы Иерархов можно будет смотреть с экранов на Софийской площади, а сигнал для телевизионной трансляции обещают предоставить всем телеканалам.

Как сообщал УНН, "Софию Киевскую" закроют для посетителей на время проведения Собора.

Также на границе будут проводиться дополнительные проверки лиц, которые могут помешать проведению Объединительного собора.

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