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"Софію Київську" закриють для відвідувачів на час проведення Собору

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У зв’язку із Об'єднавчим собором церков національний заповідник "Софія Київська" буде закритий для звичайних відвідувачів. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі "Софії Київської".

"Софію Київську" закриють для відвідувачів на час проведення Собору

"Софія Київська" працювати завтра не буде у зв’язку із проведенням Об’єднавчого собору“, - зазначили у прес-службі.

При цьому в СК уточнили, що потрапити на подію до “Софії Київської” можна відповідно до списків Вселенського патріархату, під егідою якого і відбувається подія.

“Потрапити на територію "Софії" завтра не можна буде до закінчення Собору”, - додали у прес-службі.

У той же час, на сайті національного заповіднику повідомляється про зміни у графіку відвідування музею “Кирилівська церква”. Відповідно до повідомлення, із 13 грудня 2018 року музей “Кирилівська церква” не працюватиме щочетверга. У всі інші дні музей відкритий для відвідувачів із 10.00 до 18.00 (каса та вхід — до 17.30).

Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

Під час Об’єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об’єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.

Об’єднання церков в Україні підтримають 15 ієрархів УПЦ МП.

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