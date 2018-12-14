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"Софию Киевскую" закроют для посетителей на время проведения Собора

Киев • УНН

 • 13175 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В связи с Объединительным собором церквей национальный заповедник "София Киевская" будет закрыт для обычных посетителей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе "Софии Киевской".

"Софию Киевскую" закроют для посетителей на время проведения Собора

"София Киевская" работать завтра не будет в связи с проведением Объединительного собора", - отметили в пресс-службе.

При этом в СК уточнили, что попасть на событие в "Софии Киевской" можно в соответствии со списками Вселенского патриархата, под эгидой которого и происходит событие.

"Попасть на территорию "Софии" завтра нельзя будет до окончания Собора", - добавили в пресс-службе.

В то же время, на сайте национального заповедника сообщается об изменениях в графике посещения музея "Кирилловская церковь". Согласно сообщению, с 13 декабря 2018 года музей "Кирилловская церковь" не будет каждый четверг. Во все остальные дни музей открыт для посетителей с 10.00 до 18.00 (касса и вход - до 17.30).

Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствующие на нем представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут председателя этой структуры.

Объединение церквей в Украине поддержат 15 иерархов УПЦ МП .

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