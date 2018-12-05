Об'єднавчий собор відбудеться 15 грудня - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час форуму в Києві, передає кореспондент УНН.
"Отже, Собор відбудеться 15 грудня 2018 року у Святій Софії, яка протягом століть була центром православного українського релігійного життя. Його всесвятість Вселенський патріарх вже проінформував мене, що підписав відповідні документи із запрошеннями ієрархам Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та ієрархам УПЦ Московського патріархату", - заявив Президент.
Він додав, що цей Собор має проголосити створення автокефальної помісної православної церкви в Україні, затвердить її статут і обере предстоятеля.
За його словами, раніше Вселенський патріарх ухвалив рішення надати незалежність Українській православній церкві, а також підготував Томос.
Нагадаємо, у Президента раніше запевнили, що рішення про надання автокефалії Українській православній церкві ухвалене і буде реалізоване у найближчий час.
11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.