У Президента запевнили, що рішення про автокефалію УПЦ незворотнє

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Рішення про надання автокефалії Українській православній церкві ухвалене і буде реалізоване у найближчий час. Про це повідомив у Facebook представник Президента на синоді у Стамбулі Ростислав Павленко, передає УНН.

"Рішення про надання автокефалії (незалежності) Українській Православній Церкві ухвалене, воно незворотнє і буде реалізоване у найближчий час", - написав Павленко.

Нагадаємо, 29 листопада Константинополь ухвалив рішення щодо Томосу для України.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.

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