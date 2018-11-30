У Президента заверили, что решение об автокефалии УПЦ необратимое
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви принято и будет реализовано в ближайшее время. Об этом сообщил в Facebook представитель Президента в синоде в Стамбуле Ростислав Павленко, передает УНН.
“Решение о предоставлении автокефалии (независимости) Украинской Православной Церкви принято, оно необратимо и будет реализовано в ближайшее время”, — написал Павленко.
Напомним, 29 ноября Константинополь принял решение о Томосе для Украины.
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем — получение Томоса об автокефалии как документа.