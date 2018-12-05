Объединительный собор состоится 15 декабря - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время форума в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Итак, Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром православной украинской религиозной жизни. Его Святейшество Вселенский патриарх уже проинформировал меня, что подписал соответствующие документы с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам УПЦ Московского патриархата", - заявил Президент.
Он добавил, что этот Собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля.
По его словам, ранее Вселенский патриарх принял решение предоставить независимость Украинской православной церкви, а также подготовил Томос.
Напомним, у Президента ранее заверили, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви принято и будет реализовано в ближайшее время.
11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.
Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.