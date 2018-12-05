Об'єднавчий собор: які рішення приймуть

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Під час Об'єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об'єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури. Про це заявив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой у коментарі кореспонденту УНН.