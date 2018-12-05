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Об'єднавчий собор: які рішення приймуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Під час Об'єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об'єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури. Про це заявив релігієзнавець, директор Центру релігійної безпеки Дмитро Горєвой у коментарі кореспонденту УНН.

Об'єднавчий собор: які рішення приймуть

"Вони об’єднуються в церковну структуру і приймають оці пропозиції по статуту, що напрацювали у Константинополі, і потім уже обраний новий голова їде до Стамбулу, до Вселенського патріарха, і той видає Томос – він буде означати підтвердження створеної нової церкви", - зазначив експерт.

При цьому він додав, що наразі питання про те, хто стане головою помісної Православної церкви в Україні залишається відкритим.

"Ми не знаємо до кінця, які кандидатури будуть виставлятися. Навіть неможна із упевненістю сказати, чи буде та чи інша особа кандидатом. Це питання тримається у секреті", - наголосив релігієзнавець.

На його думку, це рішення буде прийматися у Києві напередодні Собору, а вже безпосередньо під час заходу ім'я предстоятеля буде проголошено офіційно. Представник Вселенського патріархату буде виконувати роль модератора в цьому процесі.

За його словами, на Собор запросять усіх єпископів Київського патріархату, УАПЦ і УПЦ Московського патріархату.

Причому запрошення будуть надіслані Вселенським патріархом, оскільки, відповідно до жовтневих рішень Синоду Константинополя, Україна тепер – це канонічна територія Вселенського патріархату, а рішення про скликання Собору належить патріарху.

Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

УПЦ МП, за даними ЗМІ, не братиме участі в Об'єднавчому соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.

11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.

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