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Московський патріархат відмовився приїхати на Собор

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об'єднавчому Соборі зі створеня Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня. Про це передає УНН з посиланням на агентство  ТАСС, якому цю інформацію повідомив глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Климент.

Московський патріархат відмовився приїхати на Собор

“Наша позиція не змінилася. Українська православна церква не братиме участі в цьому соборі, оскільки створення української автокефальної церкви не відповідає канонічним нормам”, — сказав архієпископ.

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Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії Київській. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко.

Раніше Вселенський патріарх Варфоломій підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та ієрархам Української православної церкви Московського патріархату із запрошенням взяти участь у цій історичній події.

Як раніше повідомляв УНН, Константинопольський патріархат на засіданні синоду 9 - 11 жовтня оголосив, що приступає до процесу надання Україні Томосу.

Він скасував рішення 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату і заявив про відновлення ставропігії в Києві (статусу підпорядкування безпосередньо Константинопольському патріарху).

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Також було прийнято рішення зняти анафему з глави Української православної церкви Київського патріархату Філарету і глави Української автокефальної церкви Макарія. У відповідь на ці дії синод Російської православної церкви 15 жовтня ухвалив рішення про неможливість подальшого спільного служіння літургій з Константинополем.

13 листопада в Києво-Печерській лаврі пройшов собор єпископату Української православної церкви Московського патріархату. За його підсумками було оголошено, що синод визнав недійсними рішення Константинополя по Україні і заявив про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом. В УПЦ МП також виступили проти приєднання до процесів надання автокефалії церкві в Україні і зміни своєї назви.

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