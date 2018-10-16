В УПЦ МП заявили, що розрив РПЦ спілкування з Константинополем "протверезить голови" в Стамбулі

“На жаль, дії Константинопольської патріархії призвели до того, що єдність на даний момент перервано, але ми сподіваємося, що такі рішення Синоду, який пройшов сьогодні в Мінську, протверезять багато голів в Стамбулі”, — зазначив він. Архієпископ додав, що вже сьогодні пролунав цілий ряд заяв помісних православних церков, “які категорично не згодні з агресивними діями і спробами анексувати канонічну територію УПЦ (МП — ред.)”.

“Будь-яке переривання канонічного спілкування є великим болем. Але іноді доводиться приймати і такі рішення. Вони схожі на те, як лікар, щоб зцілити рану, хворобу, вдається до складних операцій, складним методам лікування, щоб в результаті отримати позитивний ефект, і можна було говорити про те, щоб тіло Христове, Церква свята була в мирі і не була вражена різними розколами”, — пояснив він.

Архієпископ додав, що, “оскільки дії Константинопольського патріархату пов’язані з посиленням розкольницьких тенденцій в Україні, тим більше такі рішення священного Синоду повинні були послужити перешкодою для просування всіх цих тенденцій”.

Нагадуємо, Білоруська ПЦ як частина РПЦ розриває відносини з Константинополем.