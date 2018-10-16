Білоруська ПЦ як частина РПЦ розриває відносини з Константинополем
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Білоруська православна церква (БПЦ) заявила, що як канонічна частина Російської православної церкви (РПЦ) приєднується до рішення РПЦ щодо розірвання відносин із Константинопольським патріархатом, повідомляє УНН з посиланням на білоруську редакцію “Радіо Свобода”.
Білоруська православна церква (БПЦ) прийняла рішення як автономна частина РПЦ, визнавши рішення Синоду РПЦ та прийнявши їх до виконання.
Також варто зазначити, що Білоруську православну церкву очолює громадянин Російської Федерації — Митрополит Мінський і Заславський, Патріарший Екзарх всієї Білорусі Павло.
Нагадуємо, що у першій половині вересня Синод Білоруської православної церкви (БПЦ) МП 11 вересня виступив зі зверненням, в якому висловив протест проти рішень Константинопольського патріархату по Україні, назвавши їх “агресивним втручанням”. У тексті звернення БПЦ йшлося: “Синод Білоруської православної церкви ухвалив одноголосно і одностайно підтримати позицію Патріарха Московського і всієї Русі Кирила і Священного Синоду Російської православної церкви у зв’язку з призначенням двох ієрархів Константинопольського Патріархату — архієпископа Памфілійського Данила і єпископа Едмонтонського Іларіона — „екзархами“ Константинопольського патріархату в місто Київ”.