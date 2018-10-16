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8 марта, 10:25 • 122561 просмотра

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7 марта, 19:45 • 161930 просмотра

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Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем

Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем

Киев  •  УНН

 • 26874 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Белорусская православная церковь (БПЦ) заявила, что как каноническая часть Русской православной церкви (РПЦ) присоединяется к решению РПЦ о расторжении отношений с Константинопольским патриархатом, сообщает УНН со ссылкой на белорусскую редакцию “Радио Свобода”.

Белорусская православная церковь (БПЦ) приняла решение как автономная часть РПЦ, признав решение Синода РПЦ и приняв их к исполнению.

Также стоит отметить, что Белорусскую православную церковь возглавляет гражданин Российской Федерации — Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

Напоминаем, что в первой половине сентября Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) МП 11 сентября выступил с обращением, в котором выразил протест против решений Константинопольского патриархата по Украине, назвав их “агрессивным вмешательством”. В тексте обращения БПЦ говорилось: “Синод Белорусской православной церкви принял единогласно и единодушно поддержать позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской православной церкви в связи с назначением двух иерархов Константинопольского Патриархата — архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона — „экзархами“ Константинопольского патриархата в город Киев”.

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