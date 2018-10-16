В УПЦ МП заявили, что разрыв РПЦ общения с Константинополем "отрезвит головы" в Стамбуле

“К сожалению, действия Константинопольской патриархии привели к тому, что единство на данный момент прервано, но мы надеемся, что такие решения Синода, который прошел сегодня в Минске, отрезвят многие головы в Стамбуле”, — отметил он. Архиепископ добавил, что уже сегодня прозвучал целый ряд заявлений поместных православных церквей, “которые категорически не согласны с агрессивными действиями и попытками аннексировать каноническую территорию УПЦ (МП — ред.)”.

“Любое прерывание канонического общения является большой болью. Но иногда приходится принимать и такие решения. Они сродни тому, как врач, чтобы исцелить рану, болезнь, прибегает к сложным операциям, сложным методам лечения, чтобы в результате получить позитивный эффект, и можно было говорить о том, чтобы тело Христово, Церковь святая была в мире и не была поражена различными расколами”, — пояснил он.

Архиепископ добавил, что, “поскольку действия Константинопольского патриархата связаны с усилением раскольнических тенденций в Украине, тем более такие решения священного Синода должны были послужить препятствием для продвижения всех этих тенденций”.

Напоминаем, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.