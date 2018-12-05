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Московский патриархат отказался приехать на Собор

Киев • УНН

 • 18430 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря. Об этом передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС, которому эту информацию сообщил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ МП, архиепископ Климент.

Московский патриархат отказался приехать на Собор

“Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание Украинской автокефальной церкви не соответствует каноническим нормам”, - сказал архиепископ.

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Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии Киевской. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Вселенский патриарх Варфоломей подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата с приглашением принять участие в этом историческом событии.

Как ранее сообщал УНН, Константинопольский патриархат на заседании синода 9 — 11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления Украине Томоса.

Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху).

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Также было принято решение снять анафему с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария. В ответ на эти действия синод Русской Православной Церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего совместного служения литургии с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата Украинской православной церкви Московского патриархата. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В УПЦ МП также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви в Украине и изменения своего названия.

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