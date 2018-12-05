Объединительный собор: какие решения примут

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствующие на нем представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут главу этой структуры. Об этом заявил религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.