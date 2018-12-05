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Объединительный собор: какие решения примут

Киев • УНН

 • 18433 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствующие на нем представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут главу этой структуры. Об этом заявил религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

Объединительный собор: какие решения примут

"Они объединяются в церковную структуру и принимают эти предложения по уставу, что наработали в Константинополе, и потом уже избран новый председатель едет в Стамбул, к Вселенскому патриарху, и тот выдает Томос - он будет означать подтверждение созданной новой церкви", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что сейчас вопрос о том, кто станет главой поместной Православной церкви в Украине остается открытым.

"Мы не знаем до конца, какие кандидатуры будут выдвигаться. Даже нельзя с уверенностью сказать, будет ли то или иное лицо кандидатом. Этот вопрос держится в секрете", - отметил религиовед.

По его мнению, это решение будет приниматься в Киеве накануне Собора, а уже непосредственно во время мероприятия имя предстоятеля будет провозглашено официально. Представитель Вселенского патриархата будет выполнять роль модератора в этом процессе.

По его словам, на Собор пригласят всех епископов Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Причем приглашения будут направлены Вселенским патриархом, поскольку, согласно октябрьскому решению Синода Константинополя, Украина теперь - это каноническая территория Вселенского патриархата, а решение о созыве Собора принадлежит патриарху.

Напомним, Объединительный собор Украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

УПЦ МП, по данным СМИ, не будет участвовать в Объединительном соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.

11 октября были объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.

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