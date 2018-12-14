Через Об'єднавчий собор на кордоні будуть додаткові перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Для того, щоб виявити осіб, які можуть зашкодити проведенню Об'єднавчого собору та влаштовувати провокації, Державна прикордонна служба проводитиме додаткові перевірки на кордоні. Про це в коментарі кореспонденту УНН розповів прес-секретар голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.
"Додаткові заходи направлені на те, щоб виявити осіб, які можуть сприяти чи здійснювати провокації впродовж завтрашнього дня під час Об'єднавчого собору. Це комплекс заходів: це і додаткові перевірки, і інші заходи, які ми виконуємо в межах компетенції", - сказав Слободян.
Він також зазначив, що додаткові заходи фільтрації були впроваджені після введення воєнного стану, а до проведення Об'єднавчого собору прикордонникам додатково уточнять задачі.
"Так, звісно, в межах компетенції, у зв'язку з Об'єднавчим собором, враховуючи можливість загрози, ми будемо вводити додаткові заходи фільтрації. Власне, вони вже проводяться у зв'язку з воєнним станом, тому задачі прикордонним підрозділам будуть уточнені з врахуванням проведення Об'єднавчого собору", - зазначив Слободян.
Нагадаємо, Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.
Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об'єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.