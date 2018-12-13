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Томос майбутньому голові нової Церкви вручать 6 січня – УПЦ КП

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року. Про це повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря), передає УНН з посиланням на ВВС.

Томос майбутньому голові нової Церкви вручать 6 січня – УПЦ КП

"Томос Вселенського патріарха має бути вручений предстоятелю 6 січня", - зазначив речник УПЦ КП.

За його словами, 6 січня у Константинополі "має бути звершена божественна літургія, співслужіння Вселенського патріарха та предстоятеля (помісної церкви), і після цього йому буде вручено томос".

Говорячи про собор, архієпископ зазначив, що ієрархи УПЦ КП прийдуть на собор 15 грудня. Кожен візьме з собою двох осіб: одного клірика та одного монаха чи мирянина.

При цьому він додав, що УПЦ КП представить свого кандидата на главенство у помісній церкві вже на соборі. "У нас є єдина пропозиція щодо кандидатури, яку запропонують собору", - зазначив Євстратій (Зоря).

Нагадаємо, на думку експертів, томос про автокефалію Української православної церкви з'явиться в Україні уже у 20-х числах грудня.

Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об'єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.

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