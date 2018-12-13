Томос будущему главе новой Церкви вручат 6 января - УПЦ КП
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января", - отметил пресс-секретарь УПЦ КП.
По его словам, 6 января в Константинополе "должна быть совершена божественная литургия, сослужение Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен Томос".
Говоря о соборе, архиепископ отметил, что иерархи УПЦ КП придут на собор 15 декабря. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.
При этом он добавил, что УПЦ КП представит своего кандидата на главенство в поместной церкви уже на соборе. "У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собору", - отметил Евстратий (Зоря).
Напомним, по мнению экспертов, томос об автокефалии Украинской православной церкви появится в Украине уже в 20-х числах декабря.
Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе и по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.