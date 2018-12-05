Стало відомо, коли в Україну привезуть Томос

"Я думаю, що десь на початку 20-х чисел грудня ми побачимо вже в Києві Томос", - зазначив експерт.



За його словами, Об'єднавчий собор у Києві відбудеться 15 грудня і буде тривати 1-2 дні, одразу після чого обраний предстоятель нової церкви поїде до Константинополь по Томос, що займе ще 1-2 дні. На Фанарі у Стамбулі новообраний голова візьме участь у богослужінні із Вселенським патріархом – це стане підтвердженням визнання голови незалежної УПЦ чинним і канонічним. На це піде ще 1-2 дні. І тільки після цього предстоятель УПЦ поїде із Томосом до Києва.



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Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.



Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об'єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.