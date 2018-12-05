Стало известно, когда в Украину привезут Томос
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Томос об автокефалии Украинской православной церкви появится в Украине уже в 20-х числах декабря. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.
"Я думаю, что где-то в начале 20-х чисел декабря мы увидим уже в Киеве Томос", - отметил эксперт.
По его словам, Объединительный собор в Киеве состоится 15 декабря и будет продолжаться 1-2 дня, сразу после чего выбранный предстоятель новой церкви поедет в Константинополь по Томос, займет еще 1-2 дня. На Фанаре в Стамбуле новоизбранный председатель примет участие в богослужении с Вселенским патриархом - это станет подтверждением признания председателя независимого УПЦ действующим и каноническим. На это уйдет еще 1-2 дня. И только после этого предстоятель УПЦ поедет с Томосом в Киев.
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Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.