Из-за Объединительного собора на границе будут дополнительные проверки

"Дополнительные меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут способствовать или осуществлять провокации в течение завтрашнего дня во время Объединительного собора. Это комплекс мероприятий: это и дополнительные проверки, и другие мероприятия, которые мы выполняем в пределах компетенции", - сказал Слободян.



Он также отметил, что дополнительные меры фильтрации были внедрены после введения военного положения, а к проведению Объединительного собора пограничникам дополнительно уточнят задачи.



"Да, конечно, в пределах компетенции, в связи с Объединяющим собором, учитывая возможность угрозы, мы будем вводить дополнительные меры фильтрации. Собственно, они уже проводятся в связи с военным положением, поэтому задачи пограничным подразделениям будут уточнены с учетом проведения Объединительного собора", - отметил Слободян.



Напомним, Томос об автокефалии будущем голове поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019.

Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.