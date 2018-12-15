Сегодня в Киеве Объединительный собор: какие решения будут принимать

"Архиереи должны прибыть на этот собор вместе со священнослужителем, вместе с представителем или мирян, или монашества для участия в соборе. В повестке дня - создание церкви, принятие устава и голосование за предстоятеля, который, как четко сказано в приглашении от Вселенского патриарха, получит из его рук Томос об автокефалии", - рассказал ранее советник Президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

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При этом он подчеркнул, что речь идет о независимой автокефальной православной церкви "без каких-либо ограничений, компромиссов, без каких-либо оставленных зависимостей от любой церкви, включая Вселенский патриархат".

"Экзархи Вселенского патриарха представят к обсуждению украинским архиереям текст предложений в устав. Синодом Вселенского патриархата такие предложения сформулированы. Они базируются на позициях Томоса об автокефалии и направлены на то, чтобы этот Томос имплементировать в тело устава независимой церкви", - отметил внештатный советник Президента.

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В то же время Павленко уточнил, что устав единой УПЦ будет приниматься архиереями украинских церквей, и перед Собором должна была быть "выработана та версия устава, которая будет проголосована на Соборе". "И очевидно, будут решены вопросы о том, кто будет предстоятелем и как эта церковь будет руководиться дальше", - рассказал он.

Объединительный собор должен начаться в 10:00. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также ожидается во время Собора.

Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице. Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года.

УПЦ МП ранее заявляла, что не будет участвовать в Объединительном соборе.